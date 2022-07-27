1.9 مليار ريال إنفاق اللبنانيين في المملكة على سياحة بلادهم في عام 2022

كشف وليد نصار وزير السياحة اللبناني عن الدخل السياحي للبنان والبالغ 3 مليارات دولار من سياحة الصيف لعام 2022.
وقال نصار إن عدد السياح والوافدين المتوقع حتى شهر سبتمبر هو مليون و200 ألف شخص وفقًا لبيانات شركات الطيران.
وأشار إلى أنه إذا أتى إلى لبنان في الموسم الصيفي الحالي نحو مليون و200 ألف سائح أو وافد، وإذا أنفق كل واحد منهم 2500 دولار، فهذا يعني أنه سيدخل إلى لبنان نحو 3 مليارات دولار.
وذكر أنه خلال شهر يونيو الماضي وصل إلى لبنان 337 ألف وافد، كما وصل عدد الوافدين في اليوم الواحد إلى 20 ألفاً وهو رقم قياسي.
ووفقًا لمجلس التنفيذيين اللبنانيين، فإن عدد الجالية اللبنانية في السعودية يقدر بنحو 200 ألف شخص يمثل إنفاقهم على السياحة والزيارة إلى لبنان 1.9 مليار ريال سعودي، بما يقارب 500 مليون دولار، وفقًا لحسابات الوزير اللبناني في حديثه لقناة الحرة الأمريكية.
وتتنوع أعمال اللبنانيين في المملكة بين الاستثمار والشراكة الاقتصادية ومالكي أسهم وأصحاب مؤسسات مقرها في المملكة العربية السعودية يقدر بنحو 600 مؤسسة، في حين أنه وبحسب تقديرات مجلس الأعمال اللبناني السعودي، فإن استثمارات اللبنانيين في السعودية تتركز في عدة قطاعات؛ أبرزها أعمال المقاولات، والإنشاءات وتعهدات البناء والديكورات وفي بعض الصناعات، وبالعمل في المؤسسات التجارية ومجال التسويق وإدارة الأعمال والمشاريع.
يُذكر أن وزارة السياحة اللبنانية قد أطلقت حملة سياحية لتشجيع المغتربين اللبنانيين والسياح لزيارة بلد مميز بمعالمه السياحية والجغرافية؛ بهدف مساعدة القطاع السياحي واقتصاد البلاد على التقاط أنفاسه.
وكان القطاع السياحي اللبناني يسهم تقليديًا بما بين 20% إلى 25% من الناتج المحلي اللبناني، ويؤمن فرص عمل لنحو 25% من اليد العاملة اللبنانية.