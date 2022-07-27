1.9 مليار ريال إنفاق اللبنانيين في المملكة على سياحة بلادهم في عام 2022

وتتنوع أعمال اللبنانيين في المملكة بين الاستثمار والشراكة الاقتصادية ومالكي أسهم وأصحاب مؤسسات مقرها في المملكة العربية السعودية يقدر بنحو 600 مؤسسة، في حين أنه وبحسب تقديرات مجلس الأعمال اللبناني السعودي، فإن استثمارات اللبنانيين في السعودية تتركز في عدة قطاعات؛ أبرزها أعمال المقاولات، والإنشاءات وتعهدات البناء والديكورات وفي بعض الصناعات، وبالعمل في المؤسسات التجارية ومجال التسويق وإدارة الأعمال والمشاريع.