هيئة السياحة الألمانية: هذه أعداد السعوديين الذين زاروا ألمانيا في عام 2022

وأشارت مديرة مكتب المجلس الوطني الألماني للسياحة، في منطقة الخليج يامينا سوفو إن السياح من دولة الإمارات استحوذوا على الحصة الكبرى من إجمالي السياحة الخليجية للوجهات الألمانية بنسبة 40% خلال العام الماضي، بإجمالي أعداد 160 ألفًا من الإمارات وجاء السعوديون في المركز الثاني، ثم باقي دول مجلس التعاون.