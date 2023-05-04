هيئة السياحة الألمانية: هذه أعداد السعوديين الذين زاروا ألمانيا في عام 2022

أعلن المجلس الوطني الألماني للسياحة، في منطقة الخليج قائمة أعداد الخليجيين الذين زاروا ألمانيا عام 2022
وكشف عن إجمالي عدد الخليجيين والمقيمين في دول الخليج الذين زاروا ألمانيا خلال العام الماضي قد تجاوز الـ400 ألف سائح قضوا أكثر من 1.1 مليون ليلة فندقية.
وأشارت مديرة مكتب المجلس الوطني الألماني للسياحة، في منطقة الخليج يامينا سوفو إن السياح من دولة الإمارات استحوذوا على الحصة الكبرى من إجمالي السياحة الخليجية للوجهات الألمانية بنسبة 40% خلال العام الماضي، بإجمالي أعداد 160 ألفًا من الإمارات وجاء السعوديون في المركز الثاني، ثم باقي دول مجلس التعاون.
وذكرت سوفو أن المجلس يعمل من خلال المشاركة في سوق السفر العربي على عرض البرامج المتنوعة لوجهات السياحة، سواء المعتمدة على الأغراض التاريخية أو السياحة بوجهات المعالم الطبيعية والترفيهية وغيرها.