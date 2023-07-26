دور عالمي.. السعودية تترأس المجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية

يُذكر أن السعودية انتُخِبَت رئيسًا للمجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، وذلك خلال اجتماع الدورة الـ117 التي عُقدت بمراكش في المغرب، لتصبح السعودية أول دولة خليجية تَشغل هذا المنصب.