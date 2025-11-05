منتدى "TOURISE 2025" بالرياض يستقطب قادة السياحة العالميين لرسم مستقبل القطاع

ويستضيف المنتدى أكثر من 120 متحدثًا دوليًا يمثلون كبرى الشركات والمؤسسات العالمية، من بينها: إكسبيديا، جوجل، أماديوس، أكور، نكي بيتش، البحر الأحمر الدولية، وصندوق الاستثمارات العامة، بهدف رسم ملامح مستقبل السياحة العالمية للخمسين عامًا القادمة.