منتدى "TOURISE 2025" بالرياض يستقطب قادة السياحة العالميين لرسم مستقبل القطاع

أعلنت الهيئة السعودية للسياحة عن انطلاق النسخة الافتتاحية من منتدى TOURISE 2025، خلال الفترة من 11 إلى 13 نوفمبر المقبل، في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض، تحت شعار "الخطوة الضخمة المستقبلية"، بمشاركة نخبة من قادة السياحة العالمية وصنّاع القرار ورواد الابتكار.
ويستضيف المنتدى أكثر من 120 متحدثًا دوليًا يمثلون كبرى الشركات والمؤسسات العالمية، من بينها: إكسبيديا، جوجل، أماديوس، أكور، نكي بيتش، البحر الأحمر الدولية، وصندوق الاستثمارات العامة، بهدف رسم ملامح مستقبل السياحة العالمية للخمسين عامًا القادمة.
ويناقش المنتدى أربعة محاور رئيسية: مواجهة التحديات، واستثمار فرص النمو، وتحفيز الاستثمارات الكبرى، وتطوير السياسات المستقبلية، في ظل تحولات متسارعة تشهدها صناعة السياحة حول العالم.
وأكد معالي أحمد بن عقيل الخطيب، وزير السياحة ورئيس مجلس إدارة TOURISE، أن المنتدى يمثل "نقطة انطلاق للأفكار الرائدة والحلول غير التقليدية"، مشددًا على أهمية بناء منظومة سياحية مرنة وشاملة وقادرة على مواجهة التحديات المستقبلية.
ويشارك في المنتدى عدد من الشخصيات العالمية البارزة، من بينهم: ياسر الرميان، غلوريا جيفارا، أريان غورين، سيباستيان بازين، بول غريفيث، وفتّاح تامينس، إلى جانب قادة مؤثرين في مجالات الرياضة والإعلام والطيران والترفيه.
ويُعد منتدى TOURISE منصة عالمية غير مسبوقة، تجمع بين الفكر والابتكار والاستثمار، لترسيخ مستقبل أكثر استدامة وتنافسية لصناعة السياحة على مستوى العالم.