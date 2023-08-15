"المارد الأصفر" يرفع حظر السفر للعالم.. وخروج جماعي لـ 155 مليون سائح

وتُصنف الصين قبل الجائحة كأول دولة في العالم من حيث عدد السياح الذين يتوجهون إلى الخارج مع نحو 155 مليون مغادرة أحصيت في 2019، بحسب شركة الاستشارات ماكينزي، في حين توقعت الحكومة الصينية أن يشهد هذا الموسم ملياري رحلة، تعادل تقريبًا ضعف حركة العام الماضي، و70 بالمئة من مستويات 2019.