خطوة نوعية.. صندوق التنمية السياحي يوقّع مذكرة تفاهم مع "دوسِت العالمية"

وأوضح الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية السياحي قصي بن عبدالله الفاخري أن مذكرة التفاهم تمثّل خطوة نوعية ضمن الإستراتيجية في استقطاب شركاء عالميين، وإيجاد وجهات سياحية متميزة في المملكة تدعم النمو المستدام، مفيدًا بأن هذه الخطوة تُتيح للطرفين استكشاف فرص واعدة، متطلعًا للعمل مع دوسِت العالمية لتحقيق نتائج تنعكس إيجابيًا على القطاع السياحي بالمملكة.