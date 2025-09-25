خبراء: العاصمة المقدسة أكثر الوجهات المحلية التي سافر إليها السعوديون في عطلة اليوم الوطني 95

شهدت المملكة العربية السعودية خلال عطلة اليوم الوطني الـ95، التي امتدت على مدى أربعة أيام، حركة سفر داخلية نشطة، حيث اتجه أغلب المسافرين من المواطنين والمقيمين إلى مختلف مناطق المملكة للاستمتاع بالأجواء الوطنية والعروض والفعاليات التي نظمتها الجهات الحكومية والخاصة بهذه المناسبة.
وكشفت بيانات أولية صادرة عن وكالات السفر ومصادر مطلعة في قطاع الطيران، أن العاصمة المقدسة "مكة المكرمة" تصدرت قائمة الوجهات المحلية الأكثر إقبالًا للسعوديين، تليها المدينة المنورة، ثم مدينتا جدة والرياض، فيما جاءت أبها والدمام والخبر في المراتب التالية.
وأرجعت المصادر هذا الإقبال الكبير على مكة المكرمة إلى ما تمثله من مكانة دينية وروحانية، حيث حرصت أعداد كبيرة من المواطنين والمقيمين على أداء العمرة وزيارة المسجد الحرام خلال هذه العطلة، إضافة إلى الاستمتاع بالفعاليات المصاحبة التي أُقيمت في منطقة مكة، ومنها العروض الترفيهية والفنية، ما جعلها الوجهة الأكثر حجزًا لدى شركات الطيران والفنادق.
وأشارت البيانات إلى أن المطارات الرئيسة، وفي مقدمتها مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، ومطار الملك خالد الدولي بالرياض، ومطار الطائف، شهدت معدلات تشغيل مرتفعة خلال الأيام التي سبقت عطلة اليوم الوطني وأثناءها، حيث بلغت بعض الرحلات نسبة إشغال كاملة تجاوزت 100%، مع تشغيل رحلات إضافية لاستيعاب الطلب المتزايد.
كما شهد قطاع الضيافة في مكة المكرمة والمدينة المنورة نسب إشغال مرتفعة، خصوصًا في الفنادق القريبة من الحرمين الشريفين، التي سجلت معدلات حجز مبكرة قبل أسابيع من بدء العطلة، فيما ارتفعت أسعار بعض الغرف الفندقية بسبب الطلب الكبير.
من جانبهم، أكد عدد من خبراء السياحة أن هذه المؤشرات تعكس النمو الكبير في حركة السياحة الداخلية بالمملكة، بدعم من الفعاليات الوطنية الكبرى، وتطوير البنية التحتية في مختلف الوجهات السياحية، وتسهيل خدمات النقل الجوي والبري، بالإضافة إلى تنوع البرامج والخيارات الترفيهية التي تقدمها المدن السعودية.
وأضاف الخبراء أن عطلة اليوم الوطني تعد فرصة مثالية لقياس توجهات السفر لدى السعوديين، حيث أظهرت النتائج هذا العام تزايد الإقبال على الوجهات الدينية والثقافية، ما ينسجم مع أهداف رؤية السعودية 2030 الرامية إلى تعزيز السياحة الداخلية ورفع مساهمتها في الاقتصاد الوطني.