خبراء: العاصمة المقدسة أكثر الوجهات المحلية التي سافر إليها السعوديون في عطلة اليوم الوطني 95

وأرجعت المصادر هذا الإقبال الكبير على مكة المكرمة إلى ما تمثله من مكانة دينية وروحانية، حيث حرصت أعداد كبيرة من المواطنين والمقيمين على أداء العمرة وزيارة المسجد الحرام خلال هذه العطلة، إضافة إلى الاستمتاع بالفعاليات المصاحبة التي أُقيمت في منطقة مكة، ومنها العروض الترفيهية والفنية، ما جعلها الوجهة الأكثر حجزًا لدى شركات الطيران والفنادق.