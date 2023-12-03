بالصور.. لؤلؤة المتوسط "عاصمة الصابون الطبي" تستقبل زوارها بحزمة من الفعاليات

كما تتميز مرسيليا بالصناعة الأشهر على مستوى العالم وهي الصابون الفرنسي الطبيعي وهو منتج طبيعي وتم تسميته بـ"صابون مرسيليا" الشهير ويتم تصنيعه من زيت الزيتون بشكل رئيسي على أن يضاف إليه زيت الغار بنسب متفاوتة حسب جودته؛ ومن أبرز مكوناته: زيت الزيتون من الصنف الممتاز بعد عصره على البارد، ومن ثم تسخينه مع الصودا الطبيعية ومزجه مع زيت الغار، وعند إنتاجه بالطريقة التقليدية، يتم تسخينه في قدور كبيرة، ثم يُقطّع العجين الذي تم الحصول عليه إلى مكعبات، ويجفف تحت الشمس لمدة 10 أشهر.