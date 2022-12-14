وزير السياحة والآثار المصري يسلم المملكة 133 عملة أثرية مُهربة.. هنا التفاصيل

سلّم أحمد عيسى وزير السياحة والآثار المصري، قنصلَ عام المملكة العربية السعودية بالقاهرة 133 عملة أثرية من فئات مختلفة، وجميعها ترجع إلى فترات زمنية مختلفة من عهد الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود رحمه الله، وسط احتفالية بأقدم المتاحف العالمية وهو المتحف المصري، بحضور أحمد البدراني وزير الثقافة والسياحة والآثار العراقي، وأحمد نايف سفير العراق ومندوبها الدائم بجامعة الدول العربية، وأمجد العضايلة سفير المملكة الأردنية الهاشمية في مصر، ورونج هو المستشار الثقافي للصين بمصر، والدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار بمصر.