مسؤول في "تيك توك" لـ"سبق": 73% من المتسوقين السعوديين يتوجهون للشراء عبر منصتنا

ويتوقع المحللون أن يتسارع هذا الاتجاه في المملكة العربية السعودية في عام 2024، حيث يعتمد المستهلكون، مثل نظرائهم العالميين، بشكل متزايد على المنصّات الرقمية لاكتشاف العلامات التجارية والتفاعل معها، ووفقاً لبيانات صادرة عن منصّة "تيك توك"، فإن واحداً من كل اثنين من المتسوقين في المملكة يكتشفون دائماً علامات تجارية ومنتجات تجذب اهتمامهم عبر المنصّة، بينما يعبّر 73% عن تزايد رغبتهم في الشراء بعد رؤية إعلان على المنصّة.