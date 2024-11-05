مسؤول في "تيك توك" لـ"سبق": 73% من المتسوقين السعوديين يتوجهون للشراء عبر منصتنا

كشفت لدراسة صادرة عن شركة "بي دبليو سي" لعام 2024 أن 63٪ من المستهلكين في المملكة العربية السعودية يعتزمون زيادة تسوّقهم عبر الإنترنت بشكل كبير، مقارنةً بنسبة 31٪ فقط ممن يخططون لمواصلة التسوّق في المتاجر على مدى الأشهر الستة المقبلة.
وأكّد عارف يحيي، رئيس شراكات الأعمال للبيع بالتجزئة والتجارة الإلكترونية في منصّة "تيك توك"، خلال حديثه لـ"سبق" أن السعودية باتت السوق الأبرز في المنطقة والوجهة المفضلة للعديد من العلامات التجارية في قطاع التجزئة.
وقال "عارف": "من المتوقع أن يشهد الربع الأخير من العام في المملكة العربية السعودية طفرة في التسوق في ظل حرص انتقال العلامات التجارية من العروض الترويجية قصيرة المدى إلى بناء تجارب تفاعلية مع المستهلكين على مدار العام، والاستفادة من مشهد التسوق المتطور في المملكة".
وأكد 73% من المتسوقين تزايد رغبتهم في الشراء بعد رؤية إعلان على منصّة "تيك توك"، وفقاً لأحدث الدراسات الصادرة عن المنصّة، وشهدت العلامات التجارية، التي حافظت طوال الربع الرابع من العام على إجراء تحسينات كبيرة في أدائها التسويقي خلال هذه الفترة، زيادة قدرها 3.1 مرة في معدلات التحويل وانخفاضاً بنسبة 79% في تكلفة الاكتساب.
كما كشفت بيانات علوم التسويق الخاصة بالمنصّة عن زيادة كبيرة في اهتمام المستهلكين ومعاملاتهم خلال الربع الأخير من عام 2023، حيث تم تسجيل أكثر من 94 مليون معاملة و1.5 مليار نشاط يمتد خارج المنصّة في المنطقة. جدير بالذكر أن حوالي 63% من هذه المعاملات حدثت خارج الفترات الترويجية التقليدية.
ومع تزايد القدرة الشرائية عبر مختلف الفئات المتنوعة في المملكة، لم يعد المستهلكون ينتظرون مواسم المبيعات التقليدية مثل صفقات "الجمعة البيضاء" و"الاثنين الإلكتروني" لإجراء عمليات الشراء، وقد أسهمت التحولات بين الأجيال في تشكيل السوق بشكل أكبر، حيث تصدّر المتسوقون الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و44 عاماً معظم المعاملات عبر الإنترنت، وخاصة في فئات الجمال والنظافة والأزياء والألعاب الإلكترونية.
وأضاف "عارف": "مع ارتفاع ثقة المستهلكين في التسوق عبر الإنترنت وتطوّر السوق، يُمكن للعلامات التجارية الاستفادة من الرؤى والبيانات المُحدّثة باستمرار من قبل منصة "تيك توك" لتطوير استراتيجيات أكثر فاعلية استدامة، ويكمن سر النجاح في التفاعل المبكر والمستمر والحضور المتواصل، مع الاستفادة من الأدوات الإبداعية التي توفّرها منصّتنا، ومع اقتراب الربع الرابع من العام، فإن العلامات التجارية تمتلك فرصة رائعة لتقديم القيمة وبناء الولاء الدائم وتحقيق عوائد كبيرة".
ويتوقع المحللون أن يتسارع هذا الاتجاه في المملكة العربية السعودية في عام 2024، حيث يعتمد المستهلكون، مثل نظرائهم العالميين، بشكل متزايد على المنصّات الرقمية لاكتشاف العلامات التجارية والتفاعل معها، ووفقاً لبيانات صادرة عن منصّة "تيك توك"، فإن واحداً من كل اثنين من المتسوقين في المملكة يكتشفون دائماً علامات تجارية ومنتجات تجذب اهتمامهم عبر المنصّة، بينما يعبّر 73% عن تزايد رغبتهم في الشراء بعد رؤية إعلان على المنصّة.