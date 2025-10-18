بالصور.. "جمعية الرحالة" و"صندوق البيئة" يطلقان مبادرة للحفاظ على المعالم الطبيعية في تنومة

من جهته، أكد إبراهيم المطيري، رئيس مجلس إدارة جمعية الرحالة السعودية، أن المشروع يعكس الدور الوطني للجمعية في نشر الثقافة المسؤولة وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية حماية البيئة واستدامة مواردها، مقدمًا شكره لصندوق البيئة ومحافظة تنومة وكافة الشركاء والداعمين على جهودهم المميزة. وأضاف أن الجمعية تسعى إلى بناء جيل من الرحالة السعوديين يجمعون بين حب المغامرة والالتزام البيئي، معتبرًا أن مبادرة “خطى مستدامة” تمثل نموذجًا عمليًا لتطبيق مبادئ السياحة المستدامة في الميدان.