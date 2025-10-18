بالصور.. "جمعية الرحالة" و"صندوق البيئة" يطلقان مبادرة للحفاظ على المعالم الطبيعية في تنومة

تحت شعار "خطى مستدامة"، أطلقت جمعية الرحالة السعودية بالتعاون مع صندوق البيئة ومحافظة تنومة مبادرة توعوية نوعية تهدف إلى تعزيز السلوك البيئي المسؤول ونشر الوعي بأهمية حماية المعالم الطبيعية في المحافظة، ضمن جهود وطنية متكاملة لرفع مستوى المشاركة المجتمعية في الحفاظ على البيئة واستدامة الموارد الطبيعية.
وانطلقت فعاليات المبادرة يومي الجمعة والسبت 17 و18 أكتوبر 2025 بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والجمعيات الأهلية والفرق التطوعية. وتضمنت الفعاليات دورة تدريبية بعنوان “لا تترك أثر” في منتزه الشرف، أعقبتها حملة تنظيف بيئي في منتزه الأمير نايف بن عبدالعزيز – رحمه الله –، إلى جانب أمسية توعوية عامة حول أثر الممارسات البيئية المستدامة ودور الأفراد في الحد من التلوث والمحافظة على المعالم الطبيعية في المنطقة.
وترتكز مبادرة “خطى مستدامة” على سبعة مبادئ رئيسية تشمل التخطيط المسبق للرحلة، والتخييم في الأماكن المناسبة، والتخلص السليم من النفايات، والحد من آثار إشعال النار، واحترام الحياة الفطرية، وعدم المساس بالمكونات الطبيعية، إلى جانب مراعاة الزوار الآخرين بما يعزز قيم الوعي والمسؤولية البيئية.
وأوضح فواز العنزي، نائب الرئيس الأول للتسويق والتواصل والمتحدث الرسمي لصندوق البيئة، أن المبادرة تأتي ضمن برامج الصندوق الرامية إلى تمكين الجمعيات والمجتمعات الأهلية من المشاركة الفاعلة في حماية البيئة، مشيرًا إلى أن الصندوق يعمل كممكن رئيسي لقطاع البيئة في المملكة عبر برنامج الحوافز والمنح البيئية الذي يشمل 16 مسارًا لدعم المشاريع البحثية والتطوعية والمبادرات المستدامة.
من جهته، أكد إبراهيم المطيري، رئيس مجلس إدارة جمعية الرحالة السعودية، أن المشروع يعكس الدور الوطني للجمعية في نشر الثقافة المسؤولة وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية حماية البيئة واستدامة مواردها، مقدمًا شكره لصندوق البيئة ومحافظة تنومة وكافة الشركاء والداعمين على جهودهم المميزة. وأضاف أن الجمعية تسعى إلى بناء جيل من الرحالة السعوديين يجمعون بين حب المغامرة والالتزام البيئي، معتبرًا أن مبادرة “خطى مستدامة” تمثل نموذجًا عمليًا لتطبيق مبادئ السياحة المستدامة في الميدان.
بدوره، أوضح ذيب العتيبي، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، أن اختيار محافظة تنومة لإطلاق المبادرة جاء لما تمتاز به من طبيعة فريدة وتنوع بيئي يستحق الحماية، مشيرًا إلى أن تفاعل الجهات الرسمية والمتطوعين أسهم في نجاح المبادرة التي تشكّل خطوة أولى نحو تعميم التجربة على مناطق أخرى في المملكة، دعمًا لتوجهات رؤية السعودية 2030 في تعزيز الاستدامة البيئية وتشجيع العمل التطوعي.
يُذكر أن جمعية الرحالة السعودية تأسست عام 2023 كأول جمعية متخصصة من نوعها في المملكة تُعنى بتنظيم وتطوير نشاطات الرحلات الداخلية والخارجية، ونشر ثقافة الرحلات المسؤولة، وتعزيز السياحة البيئية المستدامة، من خلال إقامة البرامج التوعوية والتدريبية ودعم المبادرات التي تربط بين السياحة والتراث والبيئة.
وتواصل الجمعية منذ تأسيسها بناء شراكات استراتيجية مع جهات بيئية وسياحية متعددة لتمكين الشباب من ممارسة الرحلات بأسلوب مستدام يحافظ على المكونات الطبيعية ويعزز الصورة الحضارية للمملكة، في ظل ما تشهده من حراك وطني طموح نحو بيئة متكاملة وسياحة مسؤولة ومستدامة.