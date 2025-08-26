السعوديون يتصدرون سياح الأردن بأكثر من 1.1 مليون زائر في عام

وأكد مدير عام هيئة تنشيط السياحة في الأردن الدكتور عبد الرزاق عربيات، أن السياح السعوديين تصدروا قائمة زوار المملكة بأكثر من 1.1 مليون سائح سنويًا، لتحتل السعودية المرتبة الأولى بين الأسواق المصدّرة للسياحة إلى الأردن. وجاءت الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الثانية بنحو 180 ألف سائح، تلتها دول مجلس التعاون الخليجي: الكويت، الإمارات، قطر، البحرين، وسلطنة عمان.