السعوديون يتصدرون سياح الأردن بأكثر من 1.1 مليون زائر في عام

رسّخت المملكة الأردنية الهاشمية مكانتها كإحدى أبرز الوجهات السياحية في الشرق الأوسط، بعد أن شهدت قفزات نوعية في أعداد الزوار مدفوعة بما تتمتع به من أمن واستقرار وتنوع طبيعي وثقافي ومناخ معتدل.
وأكد مدير عام هيئة تنشيط السياحة في الأردن الدكتور عبد الرزاق عربيات، أن السياح السعوديين تصدروا قائمة زوار المملكة بأكثر من 1.1 مليون سائح سنويًا، لتحتل السعودية المرتبة الأولى بين الأسواق المصدّرة للسياحة إلى الأردن. وجاءت الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الثانية بنحو 180 ألف سائح، تلتها دول مجلس التعاون الخليجي: الكويت، الإمارات، قطر، البحرين، وسلطنة عمان.
وأشار عربيات إلى أن السياح الخليجيين يشكلون ما يزيد على 60% من إجمالي زوار المبيت في الأردن، ما يعكس عمق الروابط الاجتماعية والثقافية إلى جانب القرب الجغرافي الذي يجعل المملكة خيارًا مفضلاً للعائلات.
وبيّن أن اعتدال المناخ الأردني، خاصة في فصل الصيف، يمثل عامل جذب مهمًا؛ إذ تنخفض درجات الحرارة ليلاً في عمّان إلى 19–20 درجة، ما يمنح الزوار فرصة للاستمتاع بالأنشطة الخارجية في مواقع أثرية مثل جرش وعجلون، أو في مراكز التسوق والفعاليات الثقافية والفنية.
وأضاف عربيات أن الأردن أصبح وجهة متقدمة في السياحة العلاجية، حيث استقبل أكثر من 224 ألف زائر بغرض العلاج في عام 2024، مع استمرار النمو اللافت خلال 2025، مستفيدًا من خدمات طبية متطورة ومواقع علاجية طبيعية مثل البحر الميت وحمامات ماعين، إضافة إلى الكفاءات الطبية الأردنية ذات السمعة المرموقة.
كما تشهد أنماط جديدة رواجًا متزايدًا، أبرزها سياحة المغامرات في وادي رم، والرياضات البحرية في العقبة، إلى جانب سياحة الطعام التي تجذب آلاف الزوار لتجربة المطبخ الأردني المتنوع والغني.