المدينة المنورة تتصدر وجهات السعوديين والمقيمين في عطلة العيد.. إشغال فنادق يفوق 92%

ويُعد المطار أحد أكثر مطارات المملكة نشاطًا، حيث استقبل نحو 10 ملايين مسافر خلال عام 2024، ونُفّذت فيه أكثر من 72,000 حركة جوية، ما مكّنه من دخول قائمة أفضل 50 مطارًا عالميًا.