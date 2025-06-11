المدينة المنورة تتصدر وجهات السعوديين والمقيمين في عطلة العيد.. إشغال فنادق يفوق 92%

شهدت المدينة المنورة إقبالًا استثنائيًا خلال عطلة عيد الأضحى لعام 1446هـ/2025م، لتتبوأ موقع الصدارة كوجهة مفضلة للمواطنين والمقيمين، في ظل إجازة موسمية طويلة امتدت بعد يوم عرفة الموافق 5 يونيو.
وتجاوزت نسبة الإشغال الفندقي 92%، خصوصًا في المناطق المجاورة للمسجد النبوي الشريف، وسط تنوع في باقات الإقامة وتفضيلات الزوار. وسجّل مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي وصول أكثر من 180,000 مسافر خلال أيام العيد، في مؤشر واضح على الزخم السياحي المتصاعد.
ويُعد المطار أحد أكثر مطارات المملكة نشاطًا، حيث استقبل نحو 10 ملايين مسافر خلال عام 2024، ونُفّذت فيه أكثر من 72,000 حركة جوية، ما مكّنه من دخول قائمة أفضل 50 مطارًا عالميًا.
وعلى مستوى الفعاليات، نظّمت وزارة الثقافة وهيئة تطوير المدينة باقة من الأنشطة الموسمية، شملت مهرجانات للأطعمة التراثية، أسواقًا مفتوحة، عروضًا للحرفيين، وساحات للأنشطة العائلية، ما ساهم في إثراء تجربة الزوار وإضفاء بعد ترفيهي وثقافي مميز.
وتواصل المدينة المنورة تعزيز مكانتها كوجهة داخلية أولى، تجمع بين الروحانية، والضيافة، والخدمات المتكاملة، في موسم يُتوقع أن يحقق أرقامًا غير مسبوقة على خارطة السياحة المحلية.