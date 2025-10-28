ما لا تعرفه عن "القطار الجديد".. ليلتان في أجنحة فندقية فاخرة وديكور أسطوري وسرعة فائقة.. شاهد التفاصيل

في مشهد يجمع بين الفخامة والتقنية والابتكار، كشفت الخطوط الحديدية السعودية "سار" بالتعاون مع شركة "أرسينالي" الإيطالية عن عرض إحدى عربات قطار "حلم الصحراء" الفاخر لأول مرة، ضمن فعاليات النسخة التاسعة من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار (FII9) المقام في العاصمة الرياض خلال الفترة من 27 إلى 30 أكتوبر، بحضور قادة عالميين وكبار المستثمرين وصناع القرار من مختلف دول العالم.
ويُعد "حلم الصحراء" أول قطار فاخر من فئة الخمس نجوم في الشرق الأوسط، وجاء ثمرة شراكة استراتيجية بين "سار" و"أرسينالي"، بالتعاون مع وزارة الثقافة وهيئاتها، والهيئة السعودية للسياحة، ومركز دعم هيئات التطوير، ليعكس طموح المملكة في تطوير تجربة سفر تجمع بين الرفاهية والهوية الوطنية.
وخلال زيارته الميدانية لموقع الفعالية، أكد وزير النقل والخدمات اللوجستية ورئيس مجلس إدارة "سار" المهندس صالح بن ناصر الجاسر أن المشروع يمثل أحد الاستثمارات النوعية ضمن منظومة النقل والخدمات اللوجستية التي تشهد إقبالاً متزايداً من المستثمرين العالميين، مشيرًا إلى التكامل الكبير بين قطاع النقل وبقية القطاعات التنموية والسياحية في المملكة.
من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة "سار" بشار بن خالد المالك أن القطار يجسد نموذجًا رائدًا للشراكة بين المملكة والمستثمرين الدوليين، مؤكدًا أن "سار" تسعى من خلال هذا المشروع إلى تطوير حلول نقل استثنائية تُسهم في تعزيز التجربة السياحية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
ويضم القطار 33 جناحًا فندقيًا فاخرًا بسعة إجمالية تبلغ 66 ضيفًا، كما يحتوي على عربتي مطعم تُقدّمان قائمتين للطعام — الأولى للمأكولات السعودية والعربية التقليدية، والثانية لأطباق عالمية يعدّها طهاة دوليون.
كما يضم القطار صالة مجلس أنيقة بتصميم معماري مستوحى من الصحراء السعودية، مزدانة بلمسات خشبية وتفاصيل ذهبية تجسّد التراث المحلي بطابع عصري.
ومن المقرر أن تنطلق أولى رحلات "حلم الصحراء" في نهاية عام 2026، على مسافة تمتد لأكثر من 1300 كيلومتر عبر شبكة قطار الشمال، لتربط العاصمة الرياض بعدد من الوجهات السياحية والطبيعية المميزة في المملكة، وتُقدّم تجربة سفر تمتد ليلة أو ليلتين في أجواء تجمع بين الترف، والسرعة، والهوية السعودية الأصيلة.