ما لا تعرفه عن "القطار الجديد".. ليلتان في أجنحة فندقية فاخرة وديكور أسطوري وسرعة فائقة.. شاهد التفاصيل

ومن المقرر أن تنطلق أولى رحلات "حلم الصحراء" في نهاية عام 2026، على مسافة تمتد لأكثر من 1300 كيلومتر عبر شبكة قطار الشمال، لتربط العاصمة الرياض بعدد من الوجهات السياحية والطبيعية المميزة في المملكة، وتُقدّم تجربة سفر تمتد ليلة أو ليلتين في أجواء تجمع بين الترف، والسرعة، والهوية السعودية الأصيلة.