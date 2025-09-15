انطلاق "شتاء السعودية 2025" برؤية عالمية تستهدف 150 مليون سائح بحلول 2030

أطلقت وزارة السياحة برنامج "شتاء السعودية 2025"، الذي يُعد محطة رئيسية في مسيرة المملكة لترسيخ مكانتها كوجهة سياحية عالمية، عبر باقات وتجارب سياحية متنوعة تمتد إلى مختلف الوجهات السعودية خلال الموسم الشتوي.
وأكد وزير السياحة أحمد بن عقيل الخطيب أن البرنامج الجديد يمثل فرصة لتعزيز موقع المملكة على خريطة السياحة الدولية، مشيرًا إلى أن إطلاقه يستند إلى النجاحات التي تحققت خلال الأعوام الخمسة الماضية في القطاع السياحي، خصوصًا فيما يتعلق بنمو أعداد الزوار وارتفاع حجم الإنفاق السياحي.
وأضاف الخطيب أن "شتاء السعودية 2025" يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، ويعكس التزام القطاع بالوصول إلى الهدف الطموح المتمثل في استقبال 150 مليون سائح بحلول عام 2030، لافتًا إلى أن الموسم سيقدم تجارب مميزة تعزز التنوع السياحي والثقافي والترفيهي في المملكة، وتدعم جهود تمكين المجتمعات المحلية وزيادة فرص العمل.
ويُتوقع أن يسهم الموسم في جذب المزيد من الزوار من الداخل والخارج للاستمتاع بالمقومات الطبيعية والمناخ الشتوي المعتدل والفعاليات المتنوعة، بما يعزز من مكانة المملكة كإحدى أبرز الوجهات السياحية على المستويين الإقليمي والعالمي.