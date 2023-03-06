الإعلان قريبًا.. للسعوديين دخول روسيا بلا تأشيرة مسبقة

كشف "يفغيني إيفانوف" نائب وزير الخارجية الروسي، أن روسيا تعمل حاليًا على اتفاقيات لإلغاء تأشيرات الدخول مع 11 دولة؛ بما في ذلك 4 دول عربية هي: (السعودية، والبحرين، وعمان، والكويت)، بالإضافة إلى جزر البهاما، وباربادوس، وهايتي، وزامبيا، وماليزيا، والمكسيك، وترينيداد وتوباغو، في مراحل مختلفة من العمل".
وأضاف نائب وزير الخارجية الروسي أن عملية التفاوض والتوصل إلى الاتفاق بشأن مثل هذه الاتفاقيات، وسرعة التوقيع عليها، تتعلق بالجانب الروسي وشركائه على حد سواء؛ مشيرًا إلى أنه عندما سيتم إبرام الاتفاقيات؛ ستعلن الخارجية الروسية عن ذلك بالتأكيد وفقًا لـ"سبوتنيك".
وكان المواطنون السعوديون يحصلون على تأشيرة دخول لروسيا عبر التقديم الإلكتروني لسفرة واحدة لأغراض السياحة أو الاستثمار، وتبقى سارية المفعول لمدة تصل إلى 30 يومًا، وتسمح لهم بالبقاء داخل روسيا لمدة تصل إلى 8 أيام، ويستغرق استخراجها 4 أيام من تاريخ التقديم.