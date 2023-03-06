الإعلان قريبًا.. للسعوديين دخول روسيا بلا تأشيرة مسبقة

كشف "يفغيني إيفانوف" نائب وزير الخارجية الروسي، أن روسيا تعمل حاليًا على اتفاقيات لإلغاء تأشيرات الدخول مع 11 دولة؛ بما في ذلك 4 دول عربية هي: (السعودية، والبحرين، وعمان، والكويت)، بالإضافة إلى جزر البهاما، وباربادوس، وهايتي، وزامبيا، وماليزيا، والمكسيك، وترينيداد وتوباغو، في مراحل مختلفة من العمل".