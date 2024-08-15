"هيئة السياحة": شراكة مع "فيزا" بهدف تحليل البيانات لفهم رغبات زوار المملكة

أكد عبدالكريم الدرويش، رئيس أسواق الشرق الأوسط وإفريقيا بالهيئة السعودية للسياحة، أن شراكة الهيئة مع شركة فيزا لتأكيد التزام الهيئة بتحسين تجربة زوار المملكة عن طريق تحليل البيانات لفهم شرائح وفئات ورغبات الزورر، ولتصميم حملات ترويجية، وتقديم منتجات وباقات تلبي تطلعات السياح من جميع أنحاء العالم؛ للاستمتاع بالتنوع الطبيعي والمناخي والثقافي، والحفاوة السعودية، بالإضافة إلى العديد من الفعاليات النوعية والعالمية.