"هيئة السياحة": شراكة مع "فيزا" بهدف تحليل البيانات لفهم رغبات زوار المملكة

أكد عبدالكريم الدرويش، رئيس أسواق الشرق الأوسط وإفريقيا بالهيئة السعودية للسياحة، أن شراكة الهيئة مع شركة فيزا لتأكيد التزام الهيئة بتحسين تجربة زوار المملكة عن طريق تحليل البيانات لفهم شرائح وفئات ورغبات الزورر، ولتصميم حملات ترويجية، وتقديم منتجات وباقات تلبي تطلعات السياح من جميع أنحاء العالم؛ للاستمتاع بالتنوع الطبيعي والمناخي والثقافي، والحفاوة السعودية، بالإضافة إلى العديد من الفعاليات النوعية والعالمية.
جاء ذلك عبر إطلاق مركز مشترك لإدارة البيانات والحملات الترويجية، بهدف تعزيز جهود الترويج للوجهات السياحية بالمملكة، وترسيخ مكانتها على خارطة السياحة العالمية، إضافة لتحسين تجربة السياح.
وتأتي تلك الشراكة الإستراتيجية في إطار جهود الهيئة السعودية للسياحة ودورها الرائد في إبرام الاتفاقيات مع كبرى الشركات والكيانات المرتبطة بالقطاع السياحي، حيث تمتلك شركة "فيزا" أكبر قاعدة لبيانات المدفوعات على مستوى العالم، والتي تعزز من قدرات منظومة السياحة السعودية من أجل تحليل المعلومات حول السياحة الوافدة ومستويات ومجالات ومواسم الإنفاق، وتقدم نظرة أعمق حول فئات وشرائح العملاء.