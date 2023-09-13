العلامة الفاخرة "أتوغراف" تفتح أولى فنادقها في المملكة في هذه المدينة.. هنا التفاصيل

وقّعت شركة العلا للتطوير -إحدى الشركات المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة- اتفاقية مع شركة ماريوت الدولية لافتتاح فندق "أوتوغراف كولكشن" وسط مدينة العلا في العام 2025.
وقّع الاتفاقية من جانب شركة العلا للتطوير نايف الحمدان العضو المنتدب للشركة؛ فيما مثّل ماريوت الدولية في التوقيع "سانديب واليا" الرئيس التنفيذي للعمليات لمنطقة الشرق الأوسط.
ووفقًا للاتفاقية فإن من المقرر أن يقام فندق "أوتوغراف كولكشن" على مساحة 22.635 مترًا مربعًا في وسط مدينة العلا بجوار متحف العلا ومقابل سوق المزارعين. وتتضمن مخططات الفندق إنشاء 250 غرفة، متضمنة عددًا من أجنحة الضيافة، ومجموعة واسعة من الأماكن الترفيهية؛ بما في ذلك أربعة مطاعم، ومنتجع صحي، وحمام سباحة، ومركز للياقة البدنية، ومركز أعمال، ومرافق اجتماعات ومساحة مخصصة للمتاجر.
من جانبه أوضح الحمدان أن عقد الشراكة مع ماريوت الدولية لافتتاح فندق "أوتوغراف كولكشن" في العلا، يتماشى مع هدفنا المعنيّ بتعزيز قطاع الضيافة والسياحة والعقارات في العلا، وتقديم تجربة لا تنسى لزوارنا. حيث تلتزم شركة العلا للتطوير بدعم إرث العلا الفريد، وتاريخها وجمالها الطبيعي من خلال التنمية المستدامة، وسوف تسهم مشاريع الشركة في تحقيق التنويع الاقتصادي والأهداف السياحية للمملكة، بما يتماشى مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة ورؤية السعودية 2030، وهذا الاستقطاب خطوة جديدة في هذا الاتجاه".
وأعرب "سانديب واليا" عن اعتزازه بالشراكة مع شركة العلا للتطوير وقال: "يسعدنا العمل مع شركة العلا للتطوير على افتتاح فندق "أوتوغراف كولكشن" في وجهة مثيرة وجاذبة للمسافرين العالميين في السعودية، ونتطلع لبناء هذه العلاقة مع شركة العلا للتطوير ومواصلة دعم نمو قطاع السياحة في السعودية".
وعن فنادق "أوتوغراف كولكشن" قال نائب الرئيس لشؤون التطوير في منطقة الشرق الأوسط لدى ماريوت الدولية الأستاذ شادي الحوش: "تتميز فنادق "أوتوغراف كولكشن" بمبانٍ منسقة تحتفي بالفردية، وتتناغم مع العلا بشكل مثالي بما تمنحه من إحساس فريد بالمكان والتاريخ، ونتطلع إلى تقديم منظور متميز في التصميم والضيافة لهذه المنطقة الثرية".
وتضم محفظة "أوتوغراف كولكشن" حتى الآن أكثرَ من 290 فندقًا حول العالم؛ منها 3 بالشرق الأوسط، ويمثل كل فندق منها رؤية إبداعية مميزة وتصميمًا متفردًا؛ مما يجعل كل فندق ذي طابع خاص. وتقدم فنادق "أوتوغراف كولكشن" -التي يتم اختيارها بعناية لمزاياها المتأصلة- لحظات غنية وغامرة تترك بصمة دائمة.