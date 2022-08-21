الإياتا: هذه الدول الأكثر ديونًا لشركات الطيران العالمية منها دولتان عربيتان.. تَعَرّف عليها

كشف الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا"، عن 20 دولة حول العالم تدين لشركات الطيران بأكثر من 1.6 مليار دولار.
وأضاف الاتحاد أنه لا يتوقع من شركات الطيران أن تطير إذا لم تتمكن من تحقيق أرباح من مبيعات التذاكر؛ وخاصة أن فقدان الرحلات يُضر بالاقتصاد وبثقة المستثمرين ويؤثر في الوظائف وحياة الناس.
وأوضح الاتحاد الدولي أن من أهم الدول المدينة للناقلات العالمية:
- نيجيريا: 465 مليون دولار.
- زيمبابوي: 100 مليون دولار.
- الجزائر: 96 مليون دولار.
- إريتريا: 79 مليون دولار.
- إثيوبيا: 75 مليون دولار.
- غانا
- لبنان
- بنجلاديش
- فنزويلا
وبحسب آخر بيانات متاحة من إياتا؛ فإن 67% من المدفوعات المجمدة عالقة في 12 دولة إفريقية وتحجب نيجيريا وحدها ما يقارب 465 مليون دولار لشركات الطيران الأجنبية وهو أكبر مبلغ تحتفظ به أي دولة.
يأتي ذلك عقب إعلان "طيران الإمارات" تعليق جميع رحلاتها الجوية من وإلى نيجيريا؛ مما سلّط الضوء على الأزمة التي تعانيها الناقلات الجوية مع الدول التي تمتنع عن سداد المستحقات.
وقد أعلنت "طيران الإمارات" أنها استنفدت جميع الخيارات لعدم قدرتها على الحصول على عائداتها في نيجيريا.. ووفقًا لتصريحات صحفية قال متحدث باسم الناقلة: "حاولنا بكل السبل، مواجهة التحديات المستمرة المتمثلة في تحويل أموالنا من نيجيريا، وبذلنا جهودًا كبيرة لبدء حوار مع السلطات المختصة كي تبادر بالتدخل والمساعدة في إيجاد حل قابل للتنفيذ؛ لكن كل تلك المحاولات ذهبت أدراج الرياح، ولم يبقَ أمام طيران الإمارات سوى اتخاذ القرار بتعليق جميع الرحلات من وإلى نيجيريا اعتبارًا من 1 سبتمبر 2022، لكي تضع حدًّا للخسائر وتأثير التكاليف التشغيلية التي لا تزال تتراكم في السوق.