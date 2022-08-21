الإياتا: هذه الدول الأكثر ديونًا لشركات الطيران العالمية منها دولتان عربيتان.. تَعَرّف عليها

وقد أعلنت "طيران الإمارات" أنها استنفدت جميع الخيارات لعدم قدرتها على الحصول على عائداتها في نيجيريا.. ووفقًا لتصريحات صحفية قال متحدث باسم الناقلة: "حاولنا بكل السبل، مواجهة التحديات المستمرة المتمثلة في تحويل أموالنا من نيجيريا، وبذلنا جهودًا كبيرة لبدء حوار مع السلطات المختصة كي تبادر بالتدخل والمساعدة في إيجاد حل قابل للتنفيذ؛ لكن كل تلك المحاولات ذهبت أدراج الرياح، ولم يبقَ أمام طيران الإمارات سوى اتخاذ القرار بتعليق جميع الرحلات من وإلى نيجيريا اعتبارًا من 1 سبتمبر 2022، لكي تضع حدًّا للخسائر وتأثير التكاليف التشغيلية التي لا تزال تتراكم في السوق.