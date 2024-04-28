قريبًا.. مخلفات المسافرين على الطائرات تتحول إلى وقود حيوي

بعد أن وصلت معدلات تلوث الهواء إلى مستويات قياسية، وأصبح توجّه شركات الطيران في البحث عن طرق لتقليل انبعاثات التلوث الناتجة عن رحلاتها هدفًا رئيسًا، وذلك في ظل الجهود الحثيثة التي يبذلها العالم للسيطرة على التغير المناخي والحد من انبعاثات الكربون التي تضر بالبيئة، فيما بدأت شركات بريطانية مشروعًا رائدًا في هذا المجال تسعى من خلاله إلى تحويل النفايات إلى وقود يُستخدم في تشغيل الطائرات.