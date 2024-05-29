خبير سياحي مصري لـ"سبق": السعودية أصبحت من البيئات الاستثمارية الأكثر تنافسيةً على مستوى العالم

ويوضح "الببلاوي" الذي يزور الرياض حاليًا أن السياح العرب بشكل عام اعتادوا العلاقات الشخصية في إتمام برامجهم السياحية عند زيارة مصر، ويبتعدون عن الشركات السياحية؛ اعتقادًا منهم أن الشركات ترفع الأسعار، وهذا غير صحيح، لذلك عندما يتعرض أي سائح لأي مشكلة في مصر لا يستطيع أي مسؤول مساعدته؛ لأنه ببساطة يتعامل مع أشخاص غير مختصين وغير مرخصين، وهذا ما يشتكي منه أغلب الأشقاء السياح القادمين من الخليج، وتحديدًا "السياح الفرديون"، وهم من يعتمدون على أنفسهم في إعداد برنامجهم السياحي في مصر.