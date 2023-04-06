عظماء ولدوا في رمضان.. "العثيمين" أنجبته "عنيزة" وطاف علمه آفاق العالم الإسلامي

يعتبر عبد الرحمن السعدي مرجعه الأول الذي تأثر بمنهجه وتأصيله، واتباعه للدليل، وطريقة تدريسه، وقرأ على عبد الرحمن بن علي بن عودان في علم الفرائض حال ولايته القضاء في عنيزة، وقرأ على عبد الرزاق عفيفي في النحو والبلاغة أثناء وجوده في عنيزة، ولما فتح المعهد العلمي بالرياض التحق به في 1372هـ، وانتظم في الدراسة سنتين انتفع فيهما بالعلماء الذين كانوا يدرسون في المعهد حينذاك؛ ومنهم محمد الأمين الشنقيطي، وعبد العزيز بن ناصر بن رشيد، وعبد الرحمن الأفريقي، وغيرهم.