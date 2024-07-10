رسمياً طيران الإمارات يفتتح أكبر صالة خاصة بمطار المؤسس .. و٣ رحلات يومياً

وأضاف: "نحتفل هذا العام بمرور 35 عاماً على بدء رحلاتنا إلى جدة، أولى وجهاتنا إلى المملكة العربية السعودية، وعلى مدار هذه السنوات، تفخر طيران الإمارات بمساهمتها الفاعلة في تعزيز نمو حركة السفر إلى المملكة، مع التزامها الراسخ بدعم تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، ونتطلع إلى مواصلة تطوير خدماتنا للسوق السعودية، من خلال تحفيز وتسهيل تدفق المسافرين القادمين من مختلف أنحاء المنطقة والعالم إلى المملكة، إلى جانب تقديم خدمات عالية الجودة لمسافرينا من وإلى جدة بشكل عام، ومسافري الدرجتين الأولى والأعمال بشكل خاص.