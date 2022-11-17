شاهد.. لقطات تكشف سحر الطبيعة في جزيرة "شراع" بجازان

تعدّ جزيرة شراع إحدى أقرب الجزر لشاطئ الطرفة بمركز قوز الجعافرة التابع لمحافظة صبيا، وهي واحدة من أجمل الجزر في منطقة جازان؛ لما تتميز به من طبيعة بكر وغطاء نباتي على سطحها يفوق بعض نظيراتها من الجزر.
وتتميّز الجزيرة بشواطئ فيروزية ورمال بيضاء؛ مما يجعل مزيج لونيها جاذبًا للزوار والمتنزهين؛ حيث تشهد الجزيرة إقبالًا من الزوار، خصوصًا مع بدء اعتدال الأجواء في منطقة جازان.
ويطلق بعض الصيادين عليها مسمى "جزيرة الصين"؛ نظرًا لكونها تصونهم أثناء العواصف والأمطار التي تواجههم في البحر، ورصدت عدسة "سبق" لقطات من الجزيرة تبيّن جمال الطبيعة بها.