شاهد.. لقطات تكشف سحر الطبيعة في جزيرة "شراع" بجازان

تعدّ جزيرة شراع إحدى أقرب الجزر لشاطئ الطرفة بمركز قوز الجعافرة التابع لمحافظة صبيا، وهي واحدة من أجمل الجزر في منطقة جازان؛ لما تتميز به من طبيعة بكر وغطاء نباتي على سطحها يفوق بعض نظيراتها من الجزر.