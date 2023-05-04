المسافر تعزز شراكتها مع الهيئة السعودية للسياحة لاستقطاب مزيد من السياح إلى المملكة العربية السعودية

وفي هذه المناسبة، قال فهد العبيلان، الرئيس التنفيذي للسياحة في "المسافر": "نواصل العمل على تعزيز العلاقة الطويلة الأمد بين "المسافر" والهيئة السعودية للسياحة، والعمل معاً لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030. وبفضل الوفرة التي تتمتع بها المملكة العربية السعودية على صعيد المعالم الثقافية والطبيعية والتاريخية والدينية، فقد شهدنا نمواً لافتاً في أعداد زوار المملكة الدوليين. هذا بالإضافة للزيادة الكبيرة في الطلب على السياحة الداخلية. كما وأود بهذه المناسبة التأكيد على حرص "المسافر" على مواصلة دورها في تمكين هذا النمو وضمان استدامته".