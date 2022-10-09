ارتفاع قيمة العلامات التجارية السعودية.. "السياحة" في المقدمة

كشفت "براند فاينانس" وهي شركة بريطانية متخصصة في تقييم العلامات التجارية أن شركتين دوليتين خليجيتين شهدتا نموًا هو الأكبر في الشرق الأوسط خلال العام 2022 وهما السعودية والإمارات.
وجاءت السعودية في المرتبة الثانية بعدما تقدمت بشكل كبير ضمن أفضل قيمة علامة تجارية بعدما ارتفعت بنسبة 7%، لتصل إلى 768 مليار دولار.
وأوضحت الشركة أن تقدم العلامات التجارية السعودية جاء بسبب الانفتاح العالمي الذي تشهده البلاد في كثير من الجوانب، إلى جانب فتح السياحة في البلاد، والتي أسهمت كذلك في رفع قيمة العلامة التجارية السعودية وخاصة السياحية منها.
وجاءت قطر في المرتبة الرابعة بعد أن انخفضت قيمتها بنسبة 3% إلى 217 مليار دولار، فيما أكدت الشركة أن قيم العلامات التجارية الدولية عادت بشكل كبير إلى مستويات ما قبل الوباء، وتستند تقييمات العلامة التجارية الوطنية إلى التوقعات المستقبلية للاقتصاد الكلي، والنظرة الإيجابية للتعافي من جائحة "كوفيد-19".
وبلغت القيمة الإجمالية لأكبر 100 علامة تجارية وطنية في العالم 97.2 تريليون دولار، بزيادةٍ قدرها 7%، وذلك بالمقارنة مع 98.0 تريليون دولار في عام 2019.
وتقيس الشركة العلامات التجارية وقوة النسبية للعلامة التجارية الوطنية وتقييم الاستثمار في العلامة التجارية وحقوق الملكية.