ارتفاع قيمة العلامات التجارية السعودية.. "السياحة" في المقدمة

وجاءت قطر في المرتبة الرابعة بعد أن انخفضت قيمتها بنسبة 3% إلى 217 مليار دولار، فيما أكدت الشركة أن قيم العلامات التجارية الدولية عادت بشكل كبير إلى مستويات ما قبل الوباء، وتستند تقييمات العلامة التجارية الوطنية إلى التوقعات المستقبلية للاقتصاد الكلي، والنظرة الإيجابية للتعافي من جائحة "كوفيد-19".