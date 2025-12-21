بكوادر وطنية تقود التجربة.. الرياض تسجل نموًا قياسيًا بنسبة 44% في الإرشاد السياحي

في مؤشر جديد يعكس تطور منظومة السياحة السعودية، واصلت منطقة الرياض تسجيل نمو لافت في أعداد المرشدين السياحيين، مدفوعة بتمكين الكوادر الوطنية وارتفاع الطلب على التجارب السياحية المنظمة، تزامنًا مع الحراك المتسارع الذي تشهده العاصمة ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأظهرت بيانات الربع الثالث من عام 2025 أن عدد المرشدين السياحيين المسجلين في منطقة الرياض بلغ 673 مرشدًا، بزيادة قدرها 44% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، وهو أعلى معدل نمو تشهده المنطقة منذ بدء تنظيم المهنة.
ويعكس هذا النمو نجاح السياسات التنظيمية التي تبنتها الجهات المختصة في تأهيل واعتماد المرشدين السياحيين، بما يضمن تقديم تجربة سياحية احترافية تعكس الهوية الثقافية والتاريخية للمملكة، وتلبي تطلعات الزوار من الداخل والخارج.
ويؤكد تصاعد أعداد المرشدين السعوديين الدور المتنامي للكفاءات الوطنية في قيادة المشهد السياحي داخل العاصمة، خاصة مع تنوع الأنماط السياحية بين الثقافية والتراثية والترفيهية، وسياحة الفعاليات والمؤتمرات.
وتسهم هذه الكوادر المؤهلة في تعزيز المحتوى المحلي ونقل الصورة الحقيقية لمدينة الرياض، التي تجمع بين الأصالة والحداثة، وتتصدر واجهة السياحة العربية كوجهة للفعاليات الدولية الكبرى.
ويأتي هذا النمو بالتزامن مع الارتفاع الملحوظ في أعداد الزوار، والتوسع في البنية التحتية السياحية والفندقية، إلى جانب المشاريع الكبرى التي تشهدها المدينة، ما خلق طلبًا متزايدًا على خدمات الإرشاد السياحي، خصوصًا خلال المواسم والفعاليات.
ويُعد قطاع الإرشاد السياحي ركيزة أساسية في استراتيجية التوطين السياحي، كونه يشكل حلقة وصل حيوية بين الوجهة والزائر، ويسهم في رفع رضا السياح وتعزيز العوائد الاقتصادية للقطاع.