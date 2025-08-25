الرياض تستضيف أول منتدى للعمارة الصحراوية.. منصة لرسم ملامح مدن المستقبل

في خطوة لافتة نحو تعزيز الهوية الوطنية العمرانية، تحتضن الرياض يومي 20 و21 أكتوبر المقبل فعاليات أول منتدى للعمارة الصحراوية في المملكة، الذي يهدف إلى مواءمة خريطة العمارة السعودية مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.