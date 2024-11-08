ويتم تقديم "سارة" على أنها فتاة سعودية، مُحبة لوطنها، وشغوفة بالسفر، وقد حظيت باستكشاف الوجهات السياحية الفريدة، والتعرف على المعالم التاريخية والمواقع الأثرية، ولها اطلاع واسع على التنوع الثقافي حول السعودية، والفعاليات النوعية والعالمية، وكل ما يحتاج إليه المسافر من معلومات.