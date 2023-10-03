الرئيس التونسي لوزير السياحة: استقبال الأجانب بالرقص والزغاريد "ظاهرة تمسّ بكرامة التونسيين"

دعا الرئيس التونسي قيس سعيد، خلال لقاء جمعه بقصر قرطاج مع وزير السياحة محمد المعز بلحسين؛ إلى تطوير القطاع السياحي الذي يدرّ على الدولة التونسية مداخيل هامة؛ حيث يحتلّ المرتبة الثانية بعد المداخيل التي يوفرها التونسيون في الخارج؛ وذلك "حتى لا يبقى هذا القطاع رهين الشواطئ وأشعة الشمس".
وحثّ الرئيس قيس، وفق ما ورد في فيديو نشرته رئاسة الجمهورية على صفحتها الرسمية بشبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك"؛ على العمل على أن تكون السياحة التونسية متنوعة ومختلفة عما دأبت عليه، وعلى تلافي الصور التي قال إنها تمسّ كرامة تونس وشعبها خلال استقبال السياح الأجانب.
وانتقد "سعيّد" في هذا الجانب طريقةَ استقبال السياح الأجانب بالرقص والزغاريد، معتبرًا أنها مظاهر مقرفة ومخلّة بكرامة التونسيين، ودعا الشركات الخاصة التي تقوم بمثل هذه الاستقبالات إلى أن تمارس هذه الأنشطة داخل فضاءاتها الخاصة، وليس في الفضاء العمومي.
كما اعتبر أن خيار قطاع السياحة الذي تمّ تبنّيه منذ الستينيات كان خاطئًا، وكان بالإمكان توفير الاعتمادات التي رصدت له للنهوض بالقطاع الفلاحي، ملاحظًا أن القطاع السياحي تستفيد منه في نهاية المطاف وكالات الأسفار، أكثر مما تستفيد منه تونس.
ولاحظ رئيس الجمهورية أن السياحة تحولت إلى ما يشبه المبيت الذي يتوفر على كل شيء بأبخس الأثمان؛ باعتبار أن السائح الأجنبي عندما يقضي أسبوعًا أو أكثر في أفخم النزل في تونس يدفع أقلّ بكثير من السائح التونسي في بلده.