الرئيس التونسي لوزير السياحة: استقبال الأجانب بالرقص والزغاريد "ظاهرة تمسّ بكرامة التونسيين"

كما اعتبر أن خيار قطاع السياحة الذي تمّ تبنّيه منذ الستينيات كان خاطئًا، وكان بالإمكان توفير الاعتمادات التي رصدت له للنهوض بالقطاع الفلاحي، ملاحظًا أن القطاع السياحي تستفيد منه في نهاية المطاف وكالات الأسفار، أكثر مما تستفيد منه تونس.