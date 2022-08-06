للعلاج والسياحة.. 85 ألف زائر للأردن نصفهم من الخليجيين في 6 أشهر

وأضاف: وصل عدد المرضى الذين دخلوا الأردن بهدف العلاج والاستشفاء، لنحو 85 ألف مريض خلال النصف الأول من العام الحالي، وتلك الأرقام جيدة مقارنة مع العامين 2020 و2021؛ ولكنها أقل من العام 2019، ووفقًا لأرقام وزارة السياحة الأردنية فإن نصف الزوار من دول مجلس التعاون الخليجي.