%90من سياح دول الشرق الأوسط يتوجهون إلى مدن سياحية مألوفة ويتجنبون الجديدة

وأطلق زوراب بولوليكاشفيلي الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية مبادرة "السياحة تنير العقول" خلال مؤتمر يوم السياحة العالمي الذي عُقد في الرياض، كدعوة عالمية للتعرف على الوجهات غير المكتشفة وزيارتها؛ حيث علق: "يُعتبر الازدهار العالمي الحقيقي من أهم أولوياتنا في العصر الحالي؛ مما يتطلب التعاون على نحو وثيق لضمان منح كل دولة من دول العالم القدرة على الاستثمار في إمكانات قطاع السياحة المزدهر. ويبدو القطاع حاليًا كمنظومة متماسكة وموحدة، تساهم في تعزيز التفاهم الثقافي، وتمتين الروابط بين المجتمعات العالمية، بالإضافة إلى حماية البيئة والحفاظ عليها".