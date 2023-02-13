للسعوديين… سافروا إلى هونج كونج مجاناً.. بهذه الشروط

وأعلن الرئيس التنفيذي لهونج كونج ايرلاينز /جون لي أنه من المقرر أن يتم توزيع 500 ألف تذكرة طيران مجانية على الزائرين الوافدين من جميع أنحاء العالم، اعتبارًا من أول مارس المقبل وفقًا "دي بي إيه "، وتركز على الأسواق الخليجية، ومنها السعودية والأوروبية والأمريكية.