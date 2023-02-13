للسعوديين… سافروا إلى هونج كونج مجاناً.. بهذه الشروط

أعلن المسؤولون في المنطقة الإدارية الخاصة بهونج كونج استهداف المزيد من السائحين من جديد من خلال حملة ترويجية جديدة، بعد انتهاء فرض قيود "صفر -كوفيد" الصارمة بغرض مكافحة تفشي فيروس كورونا في هونج كونج والبر الرئيسي الصيني.
وأعلن الرئيس التنفيذي لهونج كونج ايرلاينز /جون لي أنه من المقرر أن يتم توزيع 500 ألف تذكرة طيران مجانية على الزائرين الوافدين من جميع أنحاء العالم، اعتبارًا من أول مارس المقبل وفقًا "دي بي إيه "، وتركز على الأسواق الخليجية، ومنها السعودية والأوروبية والأمريكية.
ومن المقرر أن تكون تذاكر السفر المجانية ذهابًا وعودة متاحة، بشرط الحجز من خلال شركتي الطيران المحليتين "كاثي باسيفيك" و"هونج كونج إيرلاينز"، وتستبعد دول شرق آسيا من الحملة.
جدير بالذكر أن هونج كونج تأمل في أن تعيدها هذه الحملة إلى دائرة الضوء، بعد ثلاثة أعوام من فرض قيود مكافحة "كوفيد -19"، التي أدت إلى توقف السياحة في المدينة.