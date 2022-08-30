10 آلاف سيدة يتألقن في قيادة الفنادق والضيافة.. نماذج مشرفة للمرأة السعودية

وفي هذا السياق أكدت ديما عبدالرحمن الدليقان، التي تشغل مديرة إدارة الموارد البشرية في أحد الفنادق، أن الضيافة والكرم من العادات والتقاليد الدينية والعربية المعروفة، مُعبِّرة عن فخرها بما جرى إنجازه؛ كونها سعودية ومختصة بهذا المجال، ومشيدة بالدعم الذي يحظى به القطاع بشكل عام، الذي أسهم في نجاح الفتيات بالعمل كما هو مشاهَد على أرض الواقع؛ وهذا يبشر بمستقبل مشرق. مبينة أن الفندق وظَّف أكثر من 500 فتاة ذات كفاءة، بعضهن من خريجات جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن والمعهد العالي للسياحة والضيافة. وهذا الإقبال جاء من إطلاق ولي العهد -حفظه الله- روح الحماس، وخلق الطاقة داخل الشباب؛ إذ زرع سموه فيهم الثقة بأنهم قادرون على أن تكون السعودية بالصف الأول على مستوى عالمي؛ فغيَّر الثقافة، ونوَّع القطاعات العملية، ودعمها.