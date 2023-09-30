الخطيب.. سقف طموحنا ارتفع إلى 70 مليون سائح و150 مليون زيارة في عام 2030

أكّد وزيرُ السياحة أحمد الخطيب، أن المملكة عزّزت هدفها السابق البالغ 50 مليون زائر، مضيفًا أن عدد الزائرين في نهاية العام الجاري سيتراوح غالبًا بين 25 و30 مليون زائر، وارتفع طوحنا إلى 70 مليون سائح دولي سنويًّا بحلول عام 2030.
وتابع: "هذا هدف معقول للغاية" بحلول نهاية العقد في ضوء الاستثمارات الهائلة التي تعمل عليها السعودية حاليًّا، بما فيها مزيد من المنتجعات وشركة طيران جديدة لجلب الناس إلى المملكة.
ولفت إلى أن المملكة تنفق الآن مبالغَ ضخمة لبناء الفنادق والمنتجعات على طول ساحل البحر الأحمر، كما تطور المواقع التاريخية بما فيها منطقة العلا الصحراوية والدرعية موطن أجداد العائلة الحاكمة السعودية؛ وفق "بلومبيرغ".
استطرد الخطيب بأن الحكومة عدلت أيضًا هدفها لعام 2030 لإجمالي الرحلات السياحية السنوية، الذي شمل المسافرين المحليين، إلى 150 مليونًا مقارنة بـ100 مليون.
يُذكَر أن المملكة استضافت فعاليات يوم السياحة العالمي التي شهدتها مدينة الرياض في دورتها 43؛ حيث اعتبرت منظمة السياحة العالمية هذه الاحتفالية الأكبر والأكثر تأثيرًا؛ وذلك من خلال مشاركة أكثر من 50 وزيرًا للسياحة، ومشاركة ما يزيد على 500 قائد وخبير ومسؤول من 120 دولة حول العالم، تحت شعار "السياحة والاستثمار الأخضر"، وبحضور الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية "زوراب بولوليكاشفيلي".
وتركّزت محاور جلسات وفعاليات يوم السياحة العالمي الذي أقيم في العاصمة السعودية الرياض، حول تعزيز التعاون العالمي والتنمية المستدامة في قطاع السياحة الدولي، ومن خلال أكثر من 10 جلسات نقاش، والعديد من اللقاءات الثنائية التي تم من خلالها استعراض أبرز التحديات التي يواجهها قطاع السياحة وفرص التطوير والارتقاء بالقطاع على مستوى العالم، كما تضمّنت المواضيع دور السياحة في التواصل الثقافي والحفاظ على البيئة وتحقيق الاستدامة، والفرص المتزايدة للاستثمار في القطاع السياحي لمواكبة الزيادة المستمرة في أعداد السياح على مستوى العالم. كما شهد يومُ السياحة العالمي إعلانَ المملكة عن تفاصيل جديدة حول الأكاديمية العالمية للسياحة، والتي تأتي هدية من الرياض إلى العالم؛ حيث ستوفر برامج عالمية في التعليم العالي والتنفيذي والمهني في مجالَي السياحة والضيافة، وتهدف للاستثمار في تنمية الكفاءات والمهارات الدولية في القطاع؛ حيث إنها ستستوعب أكثر من 25 ألف طالب من مختلف دول العالم بحلول عام 2030.