وزارة السياحة تطلق مركزًا جديدًا لمعلومات السفر والسياحة ‎

وأضافت: يساعد المركز بنهجه التعاوني على التصدّي لتحديات القطاع عمومًا، والارتقاء بمكانة السفر بحيث يصبح جزءًا لا يتجزّأ من الحل". ‎واليوم، خلال حفل أُقيم في الرياض احتفالًا بإطلاق المركز؛ حصل المركز العالمي للسياحة المستدامة على دعم من عددٍ من الأكاديميين الذين ينتسبون إلى مؤسسات أكاديمية عالمية بارزة، بما في ذلك كلية ليه روش السويسرية، والمدرسة الفندقية في لاهاي، وأناهواك، وجامعة آي إي مدريد، وجامعة تمبل، وجامعة تسينغهوا، وجامعة هارفارد، وجامعة نيويورك، وجامعة جورج واشنطن. سيتعاون هؤلاء الأكاديميون مع المركز العالمي للأبحاث لدفع عجلة الأبحاث الرئيسة التي ستنشر في أسواق متعددة، وتمكين الجهات الفاعلة الرئيسة في قطاع السفر والسياحة من اتخاذ إجراءات تهدف إلى الانتقال إلى ممارسات مستدامة.