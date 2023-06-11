4 أسباب تجعل أسعار تذاكر السفر "نارية" حتى عام 2030

- السبب الثاني هو زيادة الطلب، كما عبر الخبير في قطاع الطيران في مركز الاستشارات الاستراتيجية "ماكنزي" فيك كريشنان أن المسألة الأساسية لا تكمن "في أسعار النفط بمقدار ما تكمن في عدم وجود مقاعد كافية في الطائرات مع عدد كبير من الركاب".