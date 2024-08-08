وزير السياحة المصري: التعاون مع السعودية يستهدف التكامل وليس المنافسة

أعلنت السياحة المصرية عن أهم جنسيات السياح التي تزور مصر خلال النصف الأول من عام 2024، وجاءت السعودية في المركز الثالث كأكبر الدول المصدرة للسياح بعد ألمانيا وروسيا. كما أعلن شريف فتحي، وزير السياحة والآثار المصري، أن هناك تعاونًا مع السعودية في القطاع السياحي يستهدف التكامل وليس المنافسة.