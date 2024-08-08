وزير السياحة المصري: التعاون مع السعودية يستهدف التكامل وليس المنافسة

أعلنت السياحة المصرية عن أهم جنسيات السياح التي تزور مصر خلال النصف الأول من عام 2024، وجاءت السعودية في المركز الثالث كأكبر الدول المصدرة للسياح بعد ألمانيا وروسيا. كما أعلن شريف فتحي، وزير السياحة والآثار المصري، أن هناك تعاونًا مع السعودية في القطاع السياحي يستهدف التكامل وليس المنافسة.
وأكد أن هناك مجالات كثيرة للتعاون بين البلدين تتماشى مع رؤية القيادة السياسية المصرية التي وجهت بتنمية الساحل الشمالي الغربي، كاشفًا عن استثمارات سياحية كبرى في طريقها للعلمين الجديدة تُضاف إلى الاستثمارات التي دخلت للمدينة بعد تنميتها وفقًا للعربية.
وكانت السعودية ومصر تتفاوضان من أجل التوقيع على اتفاق تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة وهناك مؤشرات على قرب التوقيع.
وقال الوزير المصري إن هناك سياحًا من 104 جنسيات زاروا مدينة العلمين الجديدة العام الجاري 2024 ونقلوا خبرتهم لدولهم عن تجربتهم السياحية في المدينة، مضيفًا أن هناك زيادة شهرية تبلغ 6 % في تدفقات السياحة لمصر.
وتابع قائلاً إن مصر تمتلك إمكانات هائلة وتنوعًا في مجالات وأنماط السياحة، مشيرًا إلى أن الرؤية المستقبلية لمصر أن تكون "رقم واحد" في الأنماط السياحية المتنوعة من خلال خطة مركزة على غرار ما حدث في كازاخستان وإيطاليا، وخلق أماكن جذب سياحية وتشجيع الاستثمارات.