مختصّون.. مطار أبها الجديد يبعث "روحاً جديدة " للسياحة في عسير

يتميّز مطار أبها الدولي الجديد بتصميم معماري مبتكر يمزج بين الطابعين الحديث والتراثي، ويلبي متطلبات الاستدامة البيئية بقدرة استيعابية تصل إلى أكثر من 13 مليون مسافر، وتشغيل أكثر من 90 ألف رحلة سنوياً، وموقع إستراتيجي على بُعد 18 كيلومتراً من مدينة أبها، ومرافق وخدمات متطورة، بما في ذلك صالات انتظار واسعة، ومراكز تسوّق، وأماكن ترفيهية.
يوضح "زكي العريفي"؛ مرشد سياحي، أن مطار أبها الدولي الجديد يشكل هدفاً وطنياً جديداً ليحل ضمن قائمة أهداف الوطن مشيراً الى تعزيز مكانة المملكة كوجهة سياحية عالمية ويؤدي بالضرورة الى جعل المنطقة في صدارة الوجهات السياحية السعودية.
وأشار العريفي؛ الى شبكة مطارات المملكة الواسعة التي تعد الأكبر في المنطقة، وتضم أكثر من 50 مطاراً، منها 26 مطاراً دولياً منوّها بالطلب المتزايد من الأجانب لزيارة مناطق المملكة.
من ناحيته، يعرب "ياسر معني"؛ مدير شركة أبعاد الطبيعة، عن سعادته البالغة لإطلاق مخطط مطار أبها الدولي الجديد ليجذب مزيداً من السياح والزوّار إلى المملكة.
وأوضح "معني"؛ أن المطار الجديد يتميّز بتصميمه المعماري المبتكر، ومرافقه وخدماته المتطورة ليكون مطاراً زكياً يواكب أحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا إنشاء المطارات في العالم من حيث البنية التحتية والخدمات بما في ذلك صالات انتظار ومرافق المطار، وخدمات النقل.