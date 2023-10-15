مختصّون.. مطار أبها الجديد يبعث "روحاً جديدة " للسياحة في عسير

يتميّز مطار أبها الدولي الجديد بتصميم معماري مبتكر يمزج بين الطابعين الحديث والتراثي، ويلبي متطلبات الاستدامة البيئية بقدرة استيعابية تصل إلى أكثر من 13 مليون مسافر، وتشغيل أكثر من 90 ألف رحلة سنوياً، وموقع إستراتيجي على بُعد 18 كيلومتراً من مدينة أبها، ومرافق وخدمات متطورة، بما في ذلك صالات انتظار واسعة، ومراكز تسوّق، وأماكن ترفيهية.