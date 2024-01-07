السعوديون ينفقون 6 أضعاف ما ينفقه سياح العالم... و2024 الأكثر سفرًا وأقل تكلفة

وتوقع متخصص السياحة والسفر، محمد جاسم الريس أن يتجاوز إجمالي حجوزات السياحة والسفر بشكل كبير في الربع الأول من عام 2024، تلك المسجلة في الفترة ذاتها من العام الماضي. وأفاد الريس بأن مقاعد السفر تشهد زيادة ملحوظة على مستوى العالم، متوقعاً أن تتجاوز سعة المقاعد في رحلات الطيران على مستوى العالم هذا العام تلك المسجلة في عام 2019 "وفقًا للإندبندنت".