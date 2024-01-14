السعوديون في قائمة العشر الأوائل للسياح القادمين إلى جزر المالديف

وفقًا لإحصائيات وزارة السياحة المالديفية، تم تصنيف السياح السعوديين لأول مرة ضمن قائمة العشر الأوائل للسياح القادمين إلى جزر المالديف.
وأظهرت الإحصائيات أن عدد السياح السعوديين الذين زاروا المالديف العام الماضي بلغ 30 ألف سائح، وفي الأسابيع الأولى من شهر يناير الحالي، بلغ عدد السياح السعوديين 1182 سائحًا، ومن المتوقع أن يتضاعف هذا العدد حتى نهاية الشهر الجاري.
ويعد السياح من السعودية وروسيا وإيطاليا والهند وإنجلترا وألمانيا والصين وكازاخستان من بين أكثر السياح زيارة للمالديف سنويًّا.
يذكر أن السياح السعوديين والخليجيين بشكل عام ينفقون ما يقارب 6.5 أضعاف ما ينفقه السياح من أجزاء أخرى من العالم، وفقًا لتقرير منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة.