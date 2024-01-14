السعوديون في قائمة العشر الأوائل للسياح القادمين إلى جزر المالديف

وأظهرت الإحصائيات أن عدد السياح السعوديين الذين زاروا المالديف العام الماضي بلغ 30 ألف سائح، وفي الأسابيع الأولى من شهر يناير الحالي، بلغ عدد السياح السعوديين 1182 سائحًا، ومن المتوقع أن يتضاعف هذا العدد حتى نهاية الشهر الجاري.