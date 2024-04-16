سياحة
"عماد الجلوي: جدة تتصدر الوجهات الخارجية للسفر عبر مطار الكويت الدولي
انخفاض في حركة الركاب وارتفاع الرحلات في حين ارتفع الشحن الجوي
أكد عماد الجلوي، نائب المدير العام لشؤون سلامة الطيران والنقل الجوي وأمن الطيران المدني، أن مطار الكويت الدولي شهد انخفاضًا في حركة الركاب بنسبة 8٪، وزيادة في حركة الطائرات بنسبة 7٪، في حين ارتفعت حركة الشحن الجوي بنسبة 14٪ خلال شهر مارس الماضي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأضاف بأن إجمالي حركة الركاب من وإلى مطار الكويت الدولي خلال شهر مارس الماضي بلغ مليونًا و67 ألفًا و674 راكبًا، وأن الوجهات الأعلى طلبًا للسفر هي جدة والقاهرة ودبي ودكا والدوحة.
وأضاف "الجلوي" بأن حركة الركاب القادمين بلغت خلال مارس الماضي 552 ألفًا و856 راكبًا، بينما بلغت حركة الركاب المغادرين 514 ألفًا و818 راكبًا. مبينًا أن إجمالي حركة الطائرات التي تم تشغيلها من وإلى مطار الكويت الدولي خلال مارس بلغ 9 آلاف و950 رحلة مقارنة بـ 9 آلاف و383 رحلة في مارس 2023م.