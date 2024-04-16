"عماد الجلوي: جدة تتصدر الوجهات الخارجية للسفر عبر مطار الكويت الدولي

وأضاف "الجلوي" بأن حركة الركاب القادمين بلغت خلال مارس الماضي 552 ألفًا و856 راكبًا، بينما بلغت حركة الركاب المغادرين 514 ألفًا و818 راكبًا. مبينًا أن إجمالي حركة الطائرات التي تم تشغيلها من وإلى مطار الكويت الدولي خلال مارس بلغ 9 آلاف و950 رحلة مقارنة بـ 9 آلاف و383 رحلة في مارس 2023م.