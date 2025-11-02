الخطيب يتوقّع صدور التأشيرة الخليجية الموحدة في 2026.. و150 مليون راكب سنويًا عبر 4 ناقلات

كما كشف عن أن استثمارات القطاع منذ إطلاق الرؤية تجاوزت 300 مليار دولار، نصفها من القطاع الخاص، الذي وصفه بالشريك المكافئ لصندوق الاستثمارات العامة في تطوير المشاريع الكبرى، مثل مشروع وسط جدة. ولفت إلى أن 50 منتجعًا في مشروع البحر الأحمر ستكون جاهزة بحلول 2030، منها 12 دخلت التشغيل حاليًا، إضافة إلى إطلاق مدينة "سيكس فلاغز" الترفيهية في ديسمبر المقبل، مشيرًا إلى تسارع وتيرة افتتاح المشاريع السياحية في السنوات الخمس المقبلة.