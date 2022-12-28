هذه أسباب اختيار الأمم المتحدة للبلدة القديمة في العلا "كأفضل القرى الريفية في العالم"

وتُعد محافظة العلا وهي موطن لبلدة العلا القديمة، موقعًا ذا تراث طبيعي وإنساني استثنائي، وهي جزء من وادي واحة خصبة تتميز بخلفية من الجبال الشاهقة من الحجر الرملي، وهي معقل للتراث الطبيعي والثقافي لشعبها الذي يعود تاريخه إلى آلاف السنين.