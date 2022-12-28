هذه أسباب اختيار الأمم المتحدة للبلدة القديمة في العلا "كأفضل القرى الريفية في العالم"

اختارت منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، البلدة القديمة بالعلا لتكون من بين أفضل القرى السياحية في العالم لعام 2022 ضمن 32 قرية فائزة.
وكشف برنامج الأمم المتحدة في عامه الثاني "الوجهات الريفية التي تتبنى السياحة كمحرك للتنمية مع الحفاظ على قيم المجتمع ومناصرة الابتكار والاستدامة".
وقدمت 57 دولة، 136 قرية للنظر فيها، مع قدرة كل دولة عضو على ترشيح ثلاث قرى كحد أقصى من بين هؤلاء، وتم اختيار 32 كأفضل قرى سياحية من قِبَل منظمة السياحة العالمية.
وتُعد محافظة العلا وهي موطن لبلدة العلا القديمة، موقعًا ذا تراث طبيعي وإنساني استثنائي، وهي جزء من وادي واحة خصبة تتميز بخلفية من الجبال الشاهقة من الحجر الرملي، وهي معقل للتراث الطبيعي والثقافي لشعبها الذي يعود تاريخه إلى آلاف السنين.
وتضم بلدة العلا القديمة أكثر من 900 مبنى تقليدي مبنيّ من الطوب اللبن 100 منها خضعت للترميم بواسطة أساليب البناء التقليدية.
كما ضمت القائمة قرية أم قيس بالأردن، وقلاية قصر الخربات، ومولاي بوزرقطون بالمغرب.