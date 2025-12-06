للمسافرين اصحاب الوزن فوق 120 كجم.. شركة طيران تنفّذ نظامًا جديدًا يثير جدلًا واسعًا

أعلنت شركة طيران اقتصادية عن بدء العمل بنظام جديد يوصف بأنه الأكثر صرامة تجاه الركاب من أصحاب الوزن الزائد، حيث باتت تلزم كل راكب لا يمكنه الجلوس داخل حدود المقعد – أي ضمن مساحة مسندي الذراعين – بشراء مقعد إضافي مسبقًا عند الحجز، وهي خطوة أثارت موجة من الجدل في الولايات المتحدة وخارجها.