"هيئة البحر الأحمر" تصدر أول تراخيصها لمشغلي المراسي البحرية السياحية

تأتي هذه الخطوة لتفعيل أدوار ومهام الهيئة بغرض تطوير عمليات المراسي التشغيلية والفنية، ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للسياح والزوار، والحفاظ على البيئة البحرية واستدامتها، وتنظيم نموذج عمل الوسائط البحرية، وتعزيز وتطوير السياحة الساحلية؛ وذلك من خلال زيارات الهيئة الميدانية للمراسي السياحية في كل من جدة، وجازان، والليث، وينبع، كخطوة استباقية لتقديم الدعم الفني والإداري والاستشاري للبدء في منح تراخيص مشغلي المراسي البحرية السياحية، وضمان الامتثال وتطبيق المعايير الدولية المثلى، مع التأكد من جاهزية وملاءمة هذه المرافق لاستقبال الزوار والسياح المحليين والدوليين.