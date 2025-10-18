3.9 ملايين سائح إلى سلطنة عُمان في 2024.. و2.4 مليون خليجي

كشفت بيانات رسمية عن انخفاض عدد السياح الوافدين إلى سلطنة عُمان خلال عام 2024 إلى نحو 3.9 ملايين زائر، مقارنةً بـ4 ملايين زائر في عام 2023، في الوقت الذي شهد فيه الإنفاق السياحي ارتفاعًا ملحوظًا ليصل إلى 989 مليون ريال عماني مقابل 826 مليونًا في العام السابق، مما يعكس تحسّنًا في القيمة المضافة للقطاع السياحي.