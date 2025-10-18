3.9 ملايين سائح إلى سلطنة عُمان في 2024.. و2.4 مليون خليجي

كشفت بيانات رسمية عن انخفاض عدد السياح الوافدين إلى سلطنة عُمان خلال عام 2024 إلى نحو 3.9 ملايين زائر، مقارنةً بـ4 ملايين زائر في عام 2023، في الوقت الذي شهد فيه الإنفاق السياحي ارتفاعًا ملحوظًا ليصل إلى 989 مليون ريال عماني مقابل 826 مليونًا في العام السابق، مما يعكس تحسّنًا في القيمة المضافة للقطاع السياحي.
وأظهرت نتائج المسح السنوي الذي أجراه المركز الوطني للإحصاء والمعلومات بالتعاون مع وزارة التراث والسياحة وشرطة عُمان السلطانية، أن الأسواق المستهدفة في الترويج السياحي – وخصوصًا دول أوروبا ودول مجلس التعاون الخليجي – تُعد الأعلى إنفاقًا على الخدمات السياحية داخل السلطنة.
ووفق الإحصاءات، بلغت أعداد زوار الترفيه والعطلات نحو 2.7 مليون زائر بنسبة 70% من إجمالي السياح، وأنفقوا ما مجموعه 878 مليون ريال عماني. أما الزوار بقصد الزيارة العائلية فبلغ عددهم 698 ألفًا بإنفاق 45 مليون ريال، فيما بلغت نسبة زوار التسوق 5% بإنفاق 7 ملايين ريال، وزوار الأعمال 3.3% بإنفاق 39 مليون ريال، وزوار الترانزيت 2.7% بإنفاق 18 مليون ريال، في حين بلغ إنفاق الزوار لأغراض العلاج 511 ألف ريال فقط.
وأشارت النتائج إلى أن زوار المبيت (الذين يقضون عدة ليالٍ في السلطنة) أسهموا بنسبة 96.8% من إجمالي الإنفاق السياحي، بمتوسط إنفاق يبلغ 253 ريالًا عمانيًا لكل رحلة، بينما لم تتجاوز حصة زوار اليوم الواحد (خصوصًا القادمين عبر السفن السياحية) 3.2% بمتوسط إنفاق 66 ريالًا فقط للزائر.
من حيث التوزيع الجغرافي للإنفاق، أنفق الزوار الأوروبيون نحو 349 مليون ريال عماني، يليهم زوار دول مجلس التعاون الخليجي بـ298 مليون ريال، ثم زوار الدول الآسيوية بـ222 مليون ريال.
وأكد المركز أن نتائج المسح تُعد مرجعًا مهمًا لتوجيه الخطط والسياسات السياحية، خصوصًا في ما يتعلّق بتشجيع السياحة طويلة الإقامة، وتعزيز الاستثمارات في برامج المبيت، وربط البيانات لتقدير الأثر الاقتصادي والاجتماعي للقطاع السياحي على الناتج المحلي وفرص التوظيف.