خلال عام 2024.. مطارات المملكة تسجل 15 ألف مسافر كل ساعة

كشفت هيئة الطيران المدني عن ارتفاع عدد المسافرين خلال عام 2024 ليصل إلى 94 مليون مسافر بنمو بلغ 15% مقارنةً بنفس الفترة من عام 2023 أي ما يقارب متوسط شهري.
وأشارت إلى بلوغ العدد 3.8 ملايين مسافر، فيما بلغ متوسط عدد المسافرين في الساعة الواحدة خلال الفترة 15 ألف راكب.
وأضافت الهيئة أن عدد الرحلات ارتفع بنسبة 10%، فيما ارتفع نسبة الشحن الجوي بنسبة 52%، وبلغ عدد الرحلات الجوية 671 ألف رحلة.
واحتل مطار الملك عبدالعزيز الدولي المركز الأول من حيث عدد المسافرين والرحلات بواقع 35.6 مليون مسافر و216 ألف رحلة، وبنمو بلغ 13% و11% على التوالي، تلاه مطار الملك خالد الدولي بنحو 27.6 مليون مسافر و202.4 ألف رحلة.
وجاء في المرتبة الثالثة مطار الملك فهد الدولي، حيث سافر منه 9.5 مليون شخص، وبلغ عدد الرحلات 77 ألف رحلة، ثم رابعًا حلّ مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بعدد مسافرين بلغ 8 ملايين مسافر و54 الف رحلة جوية.