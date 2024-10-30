خلال عام 2024.. مطارات المملكة تسجل 15 ألف مسافر كل ساعة

وجاء في المرتبة الثالثة مطار الملك فهد الدولي، حيث سافر منه 9.5 مليون شخص، وبلغ عدد الرحلات 77 ألف رحلة، ثم رابعًا حلّ مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بعدد مسافرين بلغ 8 ملايين مسافر و54 الف رحلة جوية.