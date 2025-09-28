مدن سعودية تتقدّم قائمة جودة الحياة عربياً لعام 2025.. تعرّف على التفاصيل

تواصل المدن السعودية ترسيخ مكانتها إقليميًا ضمن أفضل مدن العالم العربي من حيث جودة الحياة، حيث كشف تقرير صادر عن مؤشر Numbeo العالمي لعام 2025 عن تقدّم مدينتي جدة والرياض في تصنيف جودة الحياة بالمدن العربية.
واحتلت جدة المرتبة الثانية عربيًا بعد مدينة مسقط العُمانية، بمجموع نقاط بلغ 179.7، مستفيدة من الطفرة التنموية التي تشهدها في البنية التحتية والخدمات، إلى جانب المشاريع السياحية الكبرى مثل "جدة داون تاون"، وتطوير الواجهة البحرية، ومبادرات تحسين نمط الحياة ضمن رؤية السعودية 2030.
فيما جاءت الرياض في المركز السابع عربيًا برصيد 159.5 نقطة، مدعومة بتطورات بارزة تشمل مشروع مترو الرياض، وتحسّن مؤشرات الأمان والخدمات الصحية والتعليمية، واستضافة الفعاليات العالمية، ما عزز من جاذبيتها كمركز اقتصادي وسياحي إقليمي.
ويعتمد مؤشر Numbeo على مجموعة من المعايير الدقيقة تشمل القوة الشرائية، ومستوى الأمان، والرعاية الصحية، وتكلفة المعيشة، وحركة المرور، ونسب التلوث.
ويعكس دخول مدينتين سعوديتين ضمن العشرة الأوائل نجاح برامج مثل "جودة الحياة" أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، والذي يستهدف رفع مستوى المعيشة، وتوفير بيئة حضرية متكاملة تلبي تطلعات المواطنين والمقيمين.
ويؤكد هذا التصنيف أن الاستثمارات المتواصلة في قطاعات البنية التحتية، والسياحة، والترفيه، بدأت تؤتي ثمارها، خاصة مع مشاريع عملاقة مثل "القدية" و"الرياض الخضراء"، ما يعزز الحضور السعودي على خارطة المدن العالمية الأكثر جودة للحياة.