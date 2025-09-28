مدن سعودية تتقدّم قائمة جودة الحياة عربياً لعام 2025.. تعرّف على التفاصيل

واحتلت جدة المرتبة الثانية عربيًا بعد مدينة مسقط العُمانية، بمجموع نقاط بلغ 179.7، مستفيدة من الطفرة التنموية التي تشهدها في البنية التحتية والخدمات، إلى جانب المشاريع السياحية الكبرى مثل "جدة داون تاون"، وتطوير الواجهة البحرية، ومبادرات تحسين نمط الحياة ضمن رؤية السعودية 2030.