إصابة سائح سعودي بكسور إثر سقوطه من مصعد عقار بمصر

وبحسب وسائل إعلام مصرية فقد انتقل رجال الشرطة على الفور إلى محل البلاغ، وتَبَين بالفحص سقوط سعودي من مصعد عقار، وتم نقله إلى مستشفى إمبابة العام، وباشرت السلطات المصرية التحقيق، وتم توفير كل الاحتياجات ورعايته بالكامل حتى خروجه من المستشفى.