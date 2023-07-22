إصابة سائح سعودي بكسور إثر سقوطه من مصعد عقار بمصر

تَسبب مصعد في أحد العقارات في مصر، في إصابة سائح سعودي بكسور؛ إثر سقوطه من المصعد بمنطقة المهندسين بالقرب من شارع جامعة الدول العربية بمحافظة الجيزة.
وتَلَقّت مديرية الأمن بمحافظة الجيزة وقسم شرطة العجوزة، بلاغًا من إدارة شرطة النجدة، بوقوع حادث بأحد العقارات بشارع شهاب بمنطقة المهندسين، أصيب على إثره أحد الأفراد.
وبحسب وسائل إعلام مصرية فقد انتقل رجال الشرطة على الفور إلى محل البلاغ، وتَبَين بالفحص سقوط سعودي من مصعد عقار، وتم نقله إلى مستشفى إمبابة العام، وباشرت السلطات المصرية التحقيق، وتم توفير كل الاحتياجات ورعايته بالكامل حتى خروجه من المستشفى.